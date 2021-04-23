希斯近期手風大順，四月份已連贏六日，周日（25日）沙田賽事，希斯採取精兵制，希望延續連勝佳績。

希斯過往曾表示，今季依靠廐內一眾E布質新馬為主力，可惜多駒在季初因胃口不太好，影響操練進度。

幸而希斯近期成績轉好，質新馬及舊馬均陸續交出佳績。

他繼上周六（17日）憑「無心睡眠」轉爭泥地取得季內第二勝後，剛周三（21日）谷草憑「成才」建功，希斯透露廐內各駒近期受操，馬房正發動攻勢。

周日沙田賽事，希斯表示對第三場三班1200米的「齊心同行」有一定信心。

這匹希廐E布馬上場在港初出，跑四班同程捧成1.9倍大熱門，最終輕鬆取勝，今仗將首度升上三班作賽。

希斯受訪時說：「『齊心同行』上場贏得頗有說服力，馬兒起步就貼欄放頭，與其他馬鬥燒。」

「馬匹前速很快，牠未有在直路潰敗，反而能夠直領到底，實力非一般四班馬可以媲美。」

「周日『齊心同行』升班再攻同程，即使對手很強，但我駒負輕磅，絕對有力一戰。」

「『齊心同行』質素優秀，開竅後可望扶搖直上，近期馬兒在晨課快跳走勢悅目，狀態仍弗，我對牠今戰仍充滿信心。」

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