周日（25日）將上演冠軍賽馬日之賽事，三場一級賽包括第五場1200米主席短途獎、第七場1600米冠軍一哩賽及第八場2000米女皇盃。

女皇盃日本兵團陣容強勁，較少人提起一駒為史卓豐所策騎之「神業」。

查此駒上仗跑金鯱賞名次雖然後過「謀勇兼備」及「耀滿瓶」過終點，但末段時間屬全場最快。

結合過往跑日本盃曾試過沿途快放，而放足女皇盃所跑的2000米，能追能放之馬是「神業」之父「統治地位」。

而「統治地位」亦曾贏過女皇盃，「神業」隨時可效法「龍王」及「野田重擊」來個父子制霸。

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