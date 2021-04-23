沈集成馬房自今年3月起，狂風掃落葉豪奪15場頭馬，現時與暫居首位的蔡約翰僅相差七場頭馬，數字上仍有機會挑戰冠軍頭銜。

翻查沈廐近15Win當中，原來八成頭馬（12場）與潘頓合作取得，騎練可算是處於蜜月期。

今次（25日）田戰，他們合作頭場「悅豐泰」及第九場「飛輪閃耀」，以牌面計，後駒換人更具留意價值。

「飛輪閃耀」今季四歲馬系列三關僅能跑近而未勝，一眾幕後人士肯定心有不甘，廐主有需要用成績鞏回軍心。

此駒賽前試1200米泥閘全程三叠望空，於直路被鞍上人潘頓鬆韁繩，本身即自動加速湧上，狀態更進一步。

如今由沈廐主攻手潘頓接騎，擺到明不求賠率求交代，就算排10檔出閘不算太理想，惟回師本身贏馬路程田草1600米，仍有機會克敵制勝。

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