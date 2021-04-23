周日（25日）田草十場賽事在全闊A跑道進行，近兩次同一移欄賽事，潘頓都成為騎師王，搏殺特別得心應手。

2月14日胯下「福逸」和「足金好球」起孖，3月21日憑「樂益善」、「駿益善」和「北極光」連中三元。

潘頓今期共策九駒上陣，第二場「包裝大獎」、第八場「時時精綵」和第九場「飛輪閃耀」皆具爭勝本錢，騎者又可大開殺戒。

第二場四班1200米，希廐馬「包裝大獎」，上仗在港初出配楊明綸跑同程即入Q，潛質不俗，熱身後勇熟俱增，強配潘頓可收復前失。

第八場國際一級賽2000米女皇盃，東廐馬「時時精綵」，十戰同程獲四冠四亞兩季，百份百上名，而且是上屆盟主，最夾潘頓是港隊希望。

第九場二班1600米，沈廐馬「飛輪閃耀」，兩戰同程獲一冠一季，路程拿手，落番二班卡士秤先，可取得季內第二W。

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