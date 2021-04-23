英國頂級一哩馬「海上宮殿」，自上年十月於女皇伊利沙伯二世錦標敗於「故人來」後，一直豹隱至今。

此駒於周五（23日）復出，以一場二級賽作為熱身，並劍指下月的樂景傑錦標（1600米一級賽），望能延續其一哩霸業。

這匹由高仕登訓練、出自父系「皇僕」的四歲佳駟，上年曾在聖詹姆士皇宮錦標擊敗「呂宋火山」及「航空首都」（均已退役）。

此駒並於傑克莫華大賽力克「星耀峻嶺」和「大競賽場」（已退役），連奪兩項一級賽冠軍。

這次時隔半年後復出，幕後冀「海上宮殿」能夠成為馬后「成全寶」（已退役）之後，另一匹招牌代表作。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199