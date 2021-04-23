現役賽駒之中，一老一嫩賽駒於今天（25日）同時宣佈除名。

已年屆八歲的「友誼之星」在港服役五季，一直均由蘇保羅訓練，跑過50場，期間獲4冠4亞1季，累積獎金有383萬元。

其馬主冼為堅年逾90歲，自1960年代開始養馬，個人縱橫馬圈半世紀，是現時最資深及年紀最大的馬主之一。

另一匹退役馬為出自容天鵬馬房的「星駿」，本年度進口三歲新馬於上周三（14日）谷草夜賽跑過一仗包尾，今早尚有安排於大跑道操練，慢試一段，下午卻傳來退役消息。

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