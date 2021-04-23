羅富全自從大前季開倉以來，每季均於冠軍賽馬日贏馬，而且例必贏兩場或以上，包括前季及大前季連中三元。

今戰（25日）陣容不弱，其中第一場「妙算騰飛」及第四場「保羅承傳」近績出色，可替馬房延續此賽日贏馬的傳統。

對上三季女皇盃日羅廐均有王牌馬勝出，總數六駒獲三勝兩位一負。

今次替「妙算騰飛」及「悅驫」（列後備一）出王牌，前駒更卜定莫雷拉執韁，肯定是馬房出擊重心。

此駒今季遲至2月才復出，首仗已追入第五輸不足一身位，翌仗更拼入亞軍。

上仗換雷神轉跑田草，因起步較慢力騎上前浪費不少氣力，結果跑梗頸四。

難得雷神唔放手，只要出閘順利有力打開勝門。

另外，「保羅承傳」今季已四勝頭馬，包括上仗升上第三班轉跑泥地仍能連捷，難得今場快馬唔多，憑主動跑法隨時再建奇功。

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