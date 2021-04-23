周日（25日）冠軍賽馬日，屬季尾階段高潮所在，既然是大賽日，當然安排在田草A跑道作賽。

這條全闊跑道，對於熱門賽駒普遍有利，並於多項路程大熱勝出率都達三成或以上。

其中明星馬「金鎗六十」將出爭第七場1600米一級賽冠軍一哩賽。

而講到田草A跑道1600米，近三季進行42次賽事，大熱門曾贏過15場，勝出率36%。

相信於馬少場合對「金鎗六十」爭勝更加有利。

另外第八場為2000米一級賽女皇盃，同程近三季進行過20場賽事，有六次由大熱門取勝，比率為30%。

應屆日本雌馬三冠得主「謀勇兼備」，有可能成為熱門，捧盃機會應該不俗。

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