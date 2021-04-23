華將一哥何澤堯在禮拜日（25日）三項一級賽中的座騎均實力不俗。

包括策騎準馬王「金鎗六十」（呂廐）角逐總獎金高達2,000萬港元的第七場冠軍一哩賽（1600米一級賽），力爭在該項只有六駒上陣的大賽中，為該駒締造14連勝佳績。

何澤堯於今早（23日）策騎老拍檔「金鎗六十」，在沙田馬場進行了一課輕鬆操練。

雖然此駒今仗只面對五匹對手，包括上屆冠軍「川河尊駒」（方廐），但何澤堯認為今仗仍具一定挑戰。

何澤堯表示︰「今仗出馬較少，形勢沒那麼複雜，但也不能低估當中的挑戰，我們必須發揮完美。」

「牠於陣上可以隨心所欲地取位。部分對手應該會主動上前，但我認為步速不會太快。」

「今次不會是一場普通的賽事，但我們應能夠隨機應變。」

何澤堯慣於早段留住「金鎗六十」，待至末段才展開凌厲衝刺，最後400米締速通常在22秒左右。

何澤堯說，這匹呂健威旗下的王者級佳駟於今早快操後顯得佳態洋溢。

何澤堯說：「我很滿意。我今早策騎牠輕鬆跑完1200米，一切都很順利。」

此外，這一位本地華將並會在女皇盃（2000米一級賽），首度替日本代表「唯獨愛你」掛帥。

何澤堯表示：「『唯獨愛你』來港後適應得相當好，如果牠能交出遠征杜拜時的表現，我相信牠極有爭勝機會。」

「這是一個難得的機會，我一定會好好把握。」

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