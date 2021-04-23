早前在日本雌馬三冠首關櫻花賞不敵全球最佳白毛馬Sodashi屈居亞軍的Satono Reinas，日前其練馬師國枝榮公佈了其部署。

Satono Reinas將劍指日本打吡，亦是繼2006年「夢幻舞台」（Red Reveur）後，再有雌馬參加日本打吡。

國枝榮表示，由於廐侶Akaitorino Musume將戰日本橡樹大賽，故與李慕華商討後，認為Satono Reinas有力與雄馬一較高下，因此作出相關部署。

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