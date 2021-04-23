韋達馬房內的最高分賽駒「當家猴王」，上仗於4月5日的短途錦標（1200米二級賽）時末段自後列衝刺，最終僅以短馬頭位之差不敵爆冷勝出的「君達星」（丁冠豪），足證具備分級賽爭勝實力。

今次（25日）兩駒再於總獎金高達1,800萬港元的主席短途獎（1200米一級賽）對壘。

騎師何澤堯因為「當家猴王」該仗的精彩表現而對牠抱有信心。

他說：「『當家猴王』狀態良佳，韋達也很滿意。我們抽得不錯的第八檔，出閘後可望取得好位。」

從騎時戰績彪炳的韋達希望旗下「當家猴王」能再次表現出色，助他贏得練馬師生涯首項一級賽冠軍。

韋達說：「馬兒感覺甚佳。牠十分易於訓練，我很享受與牠相處和訓練牠。」

「牠是匹典型的短途馬，總是想要快衝，你必須提醒牠慢慢來。」

「牠有年齡優勢，仍很年輕（四歲），而且極具天賦。」

「何澤堯應能讓牠在出閘後輕鬆佔取好位，留前鬥後是牠的強項。」

「馬兒給我的感覺很好，只是略嫌不夠高大。假如牠長得高一些，應會是一匹超凡的賽駒，但牠現在也能交出好表現。」

「這些一級賽對每一位騎師和練馬師都極為重要。」

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