今次（25日）沙田重頭戲係三場國際一級賽，馬會宣傳係用女皇盃賽馬日。

隨着政治氣候轉變，香港最近明顯「去英化」，大新聞之中，有不再承認BNO為旅遊證件。

就算小事如最近紀律部隊開放日，表演嘅唔再係傳統英式步法，索性轉做中式步操！

講番女皇盃，明顯係香港殖民地時代「遺物」，究竟會唔會同樣被out？

睇怕呢場2000米一級賽頂多改名啫，你話馬會唔會理政治嘢？

其實係鄧小平同志話香港回歸後馬照跑，即係要睇阿爺頭，所以有需要嘅話，馬會一定係支持「國策」。

除咗女皇盃外，香港馬英味濃嘅盃賽名，超碼仲有女皇銀禧紀念盃、皇太后紀念盃同遮打盃，有朝一日如果馬場真係「去英化」，要諗將呢啲經典賽事改名，都幾考功夫。

撰文：妙瞳

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