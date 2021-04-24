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蔡約翰莫雷拉大手合作屬信心保證 「勇闖」增程冇問題 大賽日盡顯威風

41分鐘前
蔡約翰（右）與莫雷拉合作無堅不摧

近四季跑冠軍一哩賽之賽日，蔡約翰例有頭馬進賬，旺氣迫人。

周日（25日）蔡廐出馬八匹大軍壓境，其中五駒交由愛將莫雷拉執韁，勢必可延續優良傳統。

須知騎練近六次大手合作（四駒或以上），例有馬贏共獲八W，絕對是信心保證。

蔡神仙暫時在練馬師榜以57W帶頭，領先次席方嘉柏僅得三W，今期布下超強陣容，有決心擴大榜首優勢。

第三場三班1200米「勝得威風」，在港三戰皆跑同程贏晒，可放可追跑法機動。

上仗蹄下敗將亞軍馬「維港奔流」，翌仗再出即補中，證明賽事水準高。

「勝得威風」復課狀態有進無退，仍留在三班着數，力足再添食。

第六場三班1400米「勇闖」，上仗在港初出跑田草1200米，竟被捧成 2.1倍大熱門，反映幕後自視高。

結果「勇闖」守好位後上輕勝，造出21秒84全場最快拉士，總時間造1分08秒64，仲快過同日三班頭馬「佳景福星」，絕不簡單。

「勇闖」同母哥哥Dance Ready曾三勝1400至1615米，今次增程必可應付，升上三班孭115磅好跑，有力再下一城。

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