周日（25日）田草第五場主席短途獎，香港代表馬實力似乎全部不及日本馬「野田重擊」。

但其實主隊有一匹級數甚高嘅馬傷後復出，跑出水準絕對可以推翻大局，唔捧Ｗin你真係笨！

講緊就係高伯新訓練嘅「大籐王」，呢匹馬於今屆香港短途錦標跑第三，輸畀頭二馬「野田重擊」同「旌暉」唔遠，計級數喺呢場賽事夠晒照。

此駒上季向中距離發展，效果平平，本身於前季贏過二級賽短途錦標，且在同年主席短途獎入Q，只係輸畀兩屆短途馬王「爭分奪秒」（已退役）。

「大籐王」根本係本地一線短途馬，加上一定係冷門，只要跑番出應有水準，今次絕對可以帶來驚喜。

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