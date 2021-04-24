周日（25日）沙田馬場上演冠軍賽馬日，大馬主郭少明嘅家族馬空群而出！

「美麗」系叫五飛，相信郭氏家族都一定入場支持各駒，當然希望在大賽日贏馬威威。

最值博首推第四場「一定美麗」，此駒來港後跑過兩場1400米，似乎同莫雷拉唔多夾，每次都慢閘。

「一定美麗」上場讓賽之後入直路走內欄塞死，輸咗當然唔抵。

睇番「一定美麗」呢兩場都有追勢，只係際遇唔好，今次同日有三班1400米唔吼，選擇增程初跑1600米，應該計好數更啱追。

「一定美麗」改用史卓豐換到賠率，別忘記最近佢騎蔡廐初出馬「龍寶寶」落飛得手，話唔定呢對騎練又擦出火花。

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