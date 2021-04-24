英國時間昨日（23日）在沙丘園馬場發生一宗墮馬意外，主角是冠軍級騎師莫雅。

莫雅這場策騎高士登訓練之Rifleman出戰，臨場是2賠7熱門之一。

而郭德誠所策騎之Naamoos，直路率先突圍而出，而莫雅夥拍Rifleman在第二位追趕，當莫雅再打右手鞭時，座騎突然外閃，並將莫雅拋下。

幸好Rifleman與後面馬群有一段距離，因此牠們可以及時避開，最終莫雅有驚無險，事後自行離開草地跑道。

而這場賽事最終由Naamoos勝出，賠率為2賠11。

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