今次（25日）沙田賽事，角逐第二場四班1200米的「包裝大獎」（希廐），上仗在港初出跑同程，即在楊明綸胯下入Q，今仗卻強配潘頓上陣，必受馬迷關注。

「包裝」系馬主李文斌，指出「包裝大獎」今仗換人屬練馬師希斯決定。

李文斌說：「對於一般讓磅賽事，我很少過問起用哪位騎師。」

「不過，上仗『包裝大獎』交由楊明綸策騎，其實由我提議；此馬有一些陋習，跑來較搶口難留，楊明綸在晨課時很用心調教牠，所以初出之役便交由騎者操刀。」

「今次換上潘頓，則是希斯的主意，我估計是由於『包裝永勝』於今屆打吡表現未如理想，希斯急於替『包裝』系馬交代，便找來潘頓替『包裝大獎』操刀。」

「上仗『包裝大獎』在港初出即跑第二，我對其表現感到滿意，但馬兒走來仍有點搶口，希望牠有過競賽經驗後，今仗會有更進步表現。」

談及「包裝大獎」的購入過程，李文斌說：「記得2019年時，馬會宣佈希斯獲發練馬師牌，我便問練者是否需要支持，因我當時剛巧有自購新馬籤。」

「之後，我們決定在新西蘭卡拉卡拍賣會競投一駒來港，當時我由電視見到Lot 375（即現時的『包裝大獎』）試跑，便立即致電希斯說我喜歡此馬，練者亦不約而同地表示鍾意。」

「結果我以55萬紐元（約307萬港元）購入此駒，然後運往澳洲靈犀牧場作基本訓練，再運港作賽。」

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