澳洲名牌練馬師華禮納早前表示，將安排前短途王「綠化帶」，角逐全球最高獎金草地賽事珠穆朗瑪峰錦標。

而另一匹短途明星「隱秘俠士」也會加入戰團，成為此賽第二匹參戰馬。

「隱秘俠士」的練馬師之一賀嘉時近日表示，此駒已獲得珠穆朗瑪峰錦標的參賽資格。

此駒將力爭在這項總獎金高達1,500萬澳元（約8,970萬港元）的賽事，反先「綠化帶」奪冠。

「隱秘俠士」上場在一級賽史密夫錦標力追不及，屈居於「綠化帶」之後得亞軍。

賽後其中一位練馬師賀維恩，更公開批評騎師麥維凱發揮欠佳，導致此駒落敗。

今次兩駒將再度碰頭，「隱秘俠士」的馬主團隊相信此駒能夠成為爭勝要角。

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