周日（25日）沙田十場賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第六場三班1400米，文家良馬房「電子群星」在港首季已在四班報捷，上季三W更加鋒芒畢露，今季踏入服役第三季，十一月份在田草1400米，由郭能報捷。

此駒上仗改配周俊樂減磅出擊，雖然臨場有17倍，但閘前不少人將注碼投向此駒，最終打到11倍開跑，跌幅高達35%。

可惜周俊樂未能協助「電子群星」贏馬，只能跑回一席梗頸四，今次此駒重配梁家俊上陣，人馬上季曾合作贏馬，不容忽視。

第九場二班1600米，羅富全馬房「天駟」今季開始在港上陣，經過首兩戰熱身後，先在田草1600米，爆出57倍冷W，翌仗轉戰谷草1800米，再下一城。

此駒其後演出轉差，上仗改配黃皓楠，臨場是26倍冷門，但閘前突然受到追捧，結果落到18倍開跑，跌幅超過30%。

可惜「天駟」有前冇後，跑第十一名過終點，今次此駒重配贏馬功臣潘明輝，隨時有力反擊。

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