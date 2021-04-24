韋達今季未能憑「將王」贏得打吡，只能屈居第二，唔少人認為將會影響他和田泰安日後合作。

不過事實證明彼此關係無變，依然合作無間。

儘管如此，田泰安當然想盡力幫韋達贏馬，今次兩人唯一合作馬「叻叻精彩」，就絕對有留意價值。

今晨（24日）晨課期間，田泰安在機坪巧遇韋達。

兩人先在機坪傾一輪，之後練者要到行政大樓斜路觀操，田泰安就二仔底死跟。

韋達睇完馬後，兩人又再行返機坪，仍然雞啄唔斷，內容應該不離「叻叻精彩」。

此駒上仗後追不及奪亞，且看今次能否順利補中。

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