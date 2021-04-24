周日（25日）沙田日賽，有三場一級賽舉行，加上有不少明星馬出賽，精彩可期。

莫雷拉已食了兩期白果，周日策騎多匹蔡約翰優質武器上陣，如三戰三捷的「速遞奇兵」；一出即勝的「勇闖」等等，極大機會可以連場進入凱旋門。

第六場三班1400米的「勇闖」，三歲馬插班一出即勝田草1200米，今次升班兼增程雖然有雙重難度，但莫雷拉仍然信心爆棚。

莫雷拉受訪時說：「『勇闖』父系是『至高無極』，這個血統的子嗣普遍可以應付更長途程。」

「你可以翻看『勇闖』上場贏1200米的姿態，最後150米的爆炸力驚人，看牠的走勢，增程跑1400米只會有助牠爭勝。」

「『勇闖』上場在港初出即勝，贏來大把在手，牠的表現合符我們的預期。牠只得三歲，與其他年輕馬一樣，走勢仍很稚嫩。」

「無可否認，牠擁有非凡之潛質，正在朝向正確的方向進發，會逐步扶搖直上，躋身更高班次。」

「至於『勇闖』今次升班作戰，我認為問題不大，看牠上場的贏馬走勢，升上三班沒有阻力，牠在最近一次試閘走勢輕鬆，令我非常滿意，有力再下一城。」

第十場二班1200米的「速遞奇兵」，今季三出三捷未逢敵手，今場力爭四連捷。

莫雷拉指出「速遞奇兵」上場負133磅照樣彈甩對手締快速贏馬，反映仍有好多分在手，這是匹充滿天份的馬，今場升上二班上陣，應無阻力。

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