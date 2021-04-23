周日（25日）冠軍賽馬日，除了三場國際一級賽外，另有七場各班之讓磅賽。

這七場普通賽事，以蔡約翰聲勢最強，他派出三匹合共七捷未敗的「勝得威風」、「勇闖」及「速遞奇兵」上陣。

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翻查這三駒合共所贏的七場頭馬，串Q馬匹以文家良及羅富全旗下馬最多，各有兩次。

今次第三場「勝得威風」同場有文廐的「無敵勇士」與羅富全的「萬眾力得」列陣。

而第六場「勇闖」及第十場「速遞奇兵」則分別有兩匹羅廐馬「勁無比」與「夢想成金」同場作賽，值得留意。

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