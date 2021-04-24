周日（25日）田戰頭場「勝賢」、九場「飛輪閃耀」和尾場「夢想成金」上仗皆負，不過，數據顯示，三駒今次落班跑係另一個世界。

第一場四班1400米方廐「勝賢」，上仗跑三班千二米只得第九名，但過往在四班兩戰獲一冠一亞，兼且俱在千四米取得，可由蟲變龍。

第九場二班1600米沈廐「飛輪閃耀」，上仗跑打吡二千米只得第七名，但過往在二班兩戰獲一冠一季，卡士秤先，回師曾勝千六米可反底。

第十場二班1200米羅廐「夢想成金」，上仗在二級賽短途錦標跑尾三，但過往在二班兩戰全勝，今仗對手大幅減弱，回配何澤堯可還盅。

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