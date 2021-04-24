周日（25日）沙田十場賽事，第三場三班1200米的「齊心同行」，上場在港初出，在潘頓胯下於同程取勝。

「齊心同行」今仗升上三班，潘頓造不到磅，帥權由田泰安接手。

田泰安受訪時說：「當我知道『齊心同行』上場取勝後，我預計馬兒升上三班負輕磅，潘頓未能造磅，因此立即向練馬師希斯索騎，希斯亦成人之美。」

「『齊心同行』上場排11檔起步，早段與其他馬鬥燒，仍可一放而回，難度很高，我當然期待夥拍此駒上陣。」

「近期我在晨課曾兩度夥拍『齊心同行』主課，我終於明白為何牠上場可以贏得如此輕鬆。」

「『齊心同行』體質強壯，而且很易駕馭及鬥心強橫，具備成為良駒的條件，希望牠今仗再次交出進步演出，順利連捷。」

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