在香港國際賽的歷史裡，僅得一匹馬能兩度勝出獎金最高、地位最崇高的香港盃，那就是2011和2012年的盟主「加州萬里」。

然而，這樣一匹難能可貴的G1馬，卻從未當選過馬王。

原因只有一個，「加州萬里」同期的馬中，有另一匹馬更為搶眼，而且一再把「加州萬里」臣服於蹄下，兩屆馬王「雄心威龍」是也。

兩駒首次碰頭是在2011年的女皇盃，當時「雄心威龍」剛贏了打吡；「加州萬里」則剛贏了香港金盃。

力拼之下，韋達策「雄心威龍」以大半個馬位壓倒蔡明紹主轡的「加州萬里」奪魁。

翌季的「加州萬里」於香港盃報卻了一箭之仇，該役「雄心威龍」跑了個梗頸四。

那麼，為何這一季的馬王榮銜仍歸「雄心威龍」而非「加州萬里」所有呢？因為，在接著的董事盃和香港金盃，「雄心威龍」均輕易獲勝，而「加州萬里」兩仗皆只跑第三。

不過，「雄心威龍」雖然再度當選馬王，卻仍不免有所遺憾。

在三冠大賽尾關的遮打盃，「雄心威龍」後上追越不了沿途領放的「智多飛」，未能成為香港第二匹三冠馬王！

事隔九年，終於又見到有望衝擊三冠的馬，能否成事，便看「金鎗六十」的造化了。

撰文：余伯樂

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