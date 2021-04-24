姚本輝歷年引入良駒不少，「旌暉」肯定是其中一匹代表作。

雖然這匹忠心鐵馬並非甚麼馬王級佳駟，但年屆九歲仍能於頂級賽事爭雄，實在非常出色。

「旌暉」今戰將會挑戰主席短途獎，姚本輝在賽前準備當然份外緊張。

今晨（24日）這匹老黃忠由潘明輝親自加課，到內圈踱步。

雖然只是慢工夫，但姚本輝依然走到烽火台離遠𥄫實，當馬匹完成操練後，第一時間走去機坪迎接，並且細心觀察馬身，相當重視。

且看這匹九歲馬今次能否反先「野田重擊」，勇奪一級賽殊榮。

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