周日（25日）冠軍賽馬日頭場四班1400米，來自容天鵬馬房的「都市神話」，前仗成功在周俊樂胯下取得來港首勝之外。

上仗回師第四班配馬雅更再下一城，看來此匹七歲老馬到今季才真正開竅。

上仗在總場次542跑同班田草1400米，亞軍「虹鴻」、季軍「二雋」及第五名「果然友」翌仗全部再上名或提升名次跑入三甲。

從以反映該場頭馬「都市神話」能夠輕取亞軍「虹鴻」兩個半馬位的水準值四班頂水平。

此駒上賽贏馬後被加八分，現評53分仍居四班作賽，只要能夠跑回近仗水準，取得三連捷並非無可能。

至於季內總場次465跑四班田草1600米，頭馬「保羅承傳」小休復出，成功取得季內第三捷。

其該場蹄下敗將「特醒」、「超速」、「果然友」、「開懷大少」及「玩具達人」其後合共取得兩冠兩亞兩季，水準俱參考價值。

「保羅承傳」上仗首戰第三班，竟選擇跑盲門的田泥1800米途程，沿路未能用上最佳的領放跑法。

最終竟可後發先置，反勝泥地三Win的「錶之銳」一個馬位，證明此匹四歲南半球自購新馬再進一步。

此駒周日在第四場跑回季內兩勝途程田草1600米，只要同場「美麗日子」出閘後不採取快放鬥燒策略，「保羅承傳」有望取得季內第五Win。

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