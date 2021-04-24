羅富全周日（25日）出馬陣容甚盛，雖然三匹角逐國際一級賽的馬匹並非爭勝要角，但在其他場次不乏爭勝馬，絕對有條件於大賽日揚威。

頭場「妙算騰飛」上季服役以來一再接近，可惜暫時未勝，上仗強配莫雷拉效果未如理想，不過這位騎師未放手，加上今次加眼罩，且看能否勝回一仗。

羅富全受訪時說：「『妙算騰飛』上仗後追第三，過程中有一點出錯，否則應有機會跑得更好。」

「此駒出賽次數漸多，眼見亦有一定進步，現時跑1400米適合發揮，因此再次角逐同程。」

「這匹四歲馬今次抽到一檔起步，算是有辣有唔辣，最擔心馬兒在埋欄位置會受困，希望在莫雷拉發揮下，會有理想取位，爭取首場勝利。」

至於第九場「天駟」，曾是競逐今屆四歲大賽系列的重要一員，可惜最終放棄選擇提早休息，悉心部署應付季尾賽事。

羅富全表示「天駟」上仗雖然跑二班賽大敗，但經過小休及於從化接受操練後，總算從早前疲憊中恢復過來。

「天駟」現時狀態已有良好水準，今次排2檔甚佳，負磅輕隨時可交出好成績。

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