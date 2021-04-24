唯獨愛你將配本地一哥何澤堯出戰今屆女皇盃（互聯網）。
周日（25日）冠軍賽馬日在沙田A跑道角逐，翻查紀錄，上季同日亦在A欄上演。
當日五檔馬取得三冠兩季最威，而冠軍一哩賽和女皇盃，分別由「川河尊駒」和「時時精綵」排五檔勝出。
華將一哥何澤堯今期有抽檔運，「金鎗六十」和「唯獨愛你」均排五檔旺位起步，對爭標事半功倍。
第七場國際一級賽1600米冠軍一哩賽，呂健威馬房旗下「金鎗六十」，五戰同程未逢敵手，棄爭女皇杯避開日本隊惡馬，今場其餘五駒皆是蹄下敗將，穩奪殊榮。
第八場國際一級賽2000米女皇杯，矢作芳人馬房旗下「唯獨愛你」，上仗跑杜拜司馬經典賽取得季軍，賽事水準高，來港後試跑走勢吸引，卡士高有力染指錦標。
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