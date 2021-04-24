呂健威馬房之「金鎗六十」，上季勝出打吡後，今季成績更進一步，六戰全數報捷，包括連勝三場國際一級賽香港一哩錦標、董事盃及香港金盃。

現時「金鎗六十」已累積16場頭馬，獎金超過6,650萬港元。

周日（25日）「金鎗六十」將出戰第七場國際一級賽1600米冠軍一哩賽，若此駒順利勝出，將會進一步追近前馬王「精英大師」及「美麗傳承」服役18勝之紀錄。

「金鎗六十」馬主陳家樑受訪時說：「據我了解，『金鎗六十』目前狀態理想，我對牠周日出爭冠軍一哩賽，確有一定信心。」

「但始終跑馬真係要過終點，才可決定一切，我當然希望此駒，再次交出好成績。」

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