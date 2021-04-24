《玄機解馬》第三季第34集，將在周六（24日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

一連幾集《玄機解馬》都請到女神級嘉賓，今集我哋請到藝人鄧洢玲（阿旦）上節目啊！

向來形象性感嘅阿旦，講嘢一向夠爆夠放兼夠真，俘虜唔少粉絲嘅心，加埋身材又夠火辣，當年就以𡃁模身份出道。

時至今日，佢已經自己出嚟創業開餐廳，可惜啱啱遇着剛剛，撞正疫情肆虐，到底疫市下嘅佢點樣求生？

當然《碧霞老師》亦會為阿旦點吓相，到底將來嫁唔嫁到個好男人？未來生意又會唔會越做越好？

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！

碧霞老師同DMAN都會提供周日（25日）沙田賽事心水馬。

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