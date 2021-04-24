下周三（28日）如常編排谷草九場賽事，兩位本地小將周俊樂和黃俊均停賽，大部份參戰馬俱擬定騎師配搭。

第三班1000米：「辣臣」（羅廐）上場配莫雷拉得第三，騎者今場揀騎方廐「智醒財星」，前駒由潘頓接手。

「輗多福」（希廐）上場在蔡明紹胯下跑第12名，賽後騎者被問話，他指座騎於起步時嚴重失蹄，今仗此駒將回配贏馬配搭史卓豐。

第三班1200米：「加州凱歌」（東廐）上場配賀銘年搏失獲亞，今場換莫雷拉求補中。

第三班1650米：「精算齊同」（呂廐）上場配波健士跑第六，今場換上贏馬配搭潘頓執韁。

「喜蓮慧星」（東廐）上場配潘頓力拼跑第二，今場由另一馬壇紅人莫雷拉接掌帥印。

第四班1200米（第二組）：「五邑之星」（呂廐）上場在潘頓胯下飲恨得亞軍，今仗帥權又回到莫雷拉手中，而潘頓則改策同場的「得福」（蘇廐）。

第四班2200米：「精彩飛動」（方廐）上場配何澤堯跑第七名，賽後報告指此馬陣上處於窘境，今場易配莫雷拉上陣。

第五班1650米（第二組）：「老表醒」（葉廐）上場角逐第四班配黃皓楠，今次減夠分落五班即加強配搭用莫雷拉。

「威力爆發」（高廐）上場配何澤堯飲恨亞軍，今場換上巴度執韁。

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