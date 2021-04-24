今年冠軍賽馬日由於疫情關係，變成了日港對決。

日本隊派了去年香港短途錦標盟主「野田重擊」等五匹一級賽盟主來港，今年天時、地利與人和都齊全，可贏主席短途獎與女皇盃兩場大賽。

第八場2000米女皇盃：今年日隊四駒最受關注的無疑是無敗三歲三冠馬后「謀勇兼備」，牠在完成三冠之路後兩仗雖敗，但卻充份顯示自己本領。

唯一擔憂首次出外遠征，但練馬師與騎師報告已排除這擔憂，以完美狀態來迎接春天盛事。

19年橡樹大賽盟主「唯獨愛你」已有海外遠征經驗，有地利。

抵港後五歲的牠與四歲馬「謀勇兼備」天天一起進出跑道。

香港馬會馬房人員稱牠們似姊妹，真像姊姊給妹妹帶路，教怎樣適應陌生環境。

這兩位馬后較量，筆者還是秤高姊姊「唯獨愛你」。

前年香港瓶盟主「耀滿瓶」是典型的長途馬，四歲以後的佳績集中在2400米以上，關鍵就在縮程跑2000米之影響。

最後是日本聖烈治大賽即菊花賞盟主「神業」，這兩駒都用了香港騎師田泰安和史卓豐，期待熟悉沙田跑道的他們能夠克服路程縮短之弱點。

迎接史上空前強大日本隊之東道主，「添滿意」退出後，主隊只餘下三匹。

當然尊重香港馬王「時時精綵」，但馬王這馬季一個冠軍都沒有，也許開始衰落！那麼還是要同樣重視今季升呢之「龍鼓飛揚」。

第五場1200米主席短途獎：香港短途馬陣營正在改朝換代時期，短途馬王「爭分奪秒」、「紅衣醒神」相繼退役，還沒出現取代牠們的新短途馬王，「野田重擊」真有天時！

撰文：甘粕代三

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