全球首席白毛馬Sodashi早前勝出雌馬三冠首關櫻花賞，並打破阪神競馬場的1600米場地紀錄，復出表現令人眼前一亮。

練馬師須貝尚介日前宣佈，Sodashi將會按計劃進軍在5月23日舉行的雌馬三冠次關日本橡樹大賽，屆時繼續由慣常搭檔吉田隼人主轡。

這匹白毛女王至今五戰全勝，加上上仗在櫻花賞跑獲亞軍的Satono Reinas宣佈改跑日本打吡，這匹白毛女王有權力保不敗身，並再向三冠雌馬的榮譽邁出堅實的一步。

至於早前被日本馬迷在十分鐘內搶購一空的Sodashi仿真Q版毛公仔，將在4月26日再次接受預訂，每人最多預購5隻。

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