星期日（25日）十場沙田草地日馬賽事，有不少從化兵列陣，其中兩匹特別值得留意。

當中，在第二場四班1200米，蘇偉賢馬房「寶貝兒」出道首三季未能獲勝，今季首戰由郭能開齋後，卻見平步青雲。

「寶貝兒」其後由蘇銘倫及巴度各贏一場，成為今季三捷精英，可以說來個大爆發。

此駒經過季內拼搏後，三月尾改往從化受訓，不但做過多課快工夫，早前更在當地試草閘跑第二。

今次巴度繼續夥拍「寶貝兒」上陣，有力爭取季內第四捷。

第四場三班1600米，羅富全馬房「保羅承傳」搏殺非常準繩，此駒暫18戰四冠四亞，入Q率不差。

今季「保羅承傳」踏入大熟戰齡，由季初搏到季尾，成為季內四捷精英，表現出一種不斷進步兼忠心肯跑本色。

「保羅承傳」在1月及3月均曾到從化受訓，回港後再磨順利連贏兩場。

今次羅富全重施故技，安排此駒到從化做工夫。

此駒回港後再快試兩課，備戰工夫做到加零一，今戰進軍季內第五Win，可期再傳喜訊。

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