歌手鄭中基（洋名Ronald）剛周五（23日）起一連三晚，在中環海濱活動空間舉行全港首個自駕音樂會。

誠如網民所言，這是疫情下食腦之作，既不違四人限聚令，又可娛樂市民，更可促進就業，一舉三得！

這個全港首創的自駕音樂會，就算一車四人、售價高達6,000元的車輛套票，亦於開賣後火速售罄，主辨單位估計獲利不少。

鄭中基首晚獻場獲同樣玩音樂出身、曾任唱片公司首腦的父親鄭東漢到場支持，後者已退休多年，一直有在澳門養馬參賽，包括養過一代名駒「搖滾小子」（已退役）。

Ronald母親馮元璋在港養馬亦有一段日子，名下馬命名多與音樂有關，貫徹其家庭的音樂事業背景，包括有「歌神」、「搖滾新星」、「海闊天空」等駒。

鄭太前季起有「無限驚喜」（容廐）在港出賽，這匹法國自購馬在港跑到六歲，暫時七戰零獎金兼每仗名次都是雙位數，表現難免令鄭氏家族上下感到失望。

「無限驚喜」日前曾在馬雅胯下進行田草1000米試閘，獲判試閘及格，隨即報名參加今次賽事。

如今打王牌出賽周日（25日）冠軍賽馬日第二場四班1200米，由充滿朝氣兼已開齋的新騎師班德禮執韁，適值容廐當旺連勝兩次日馬，此駒或可借勢取得突破，兼替Ronald音樂會助興。

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