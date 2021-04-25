第二場第四班1200米：「勝利才子」上場季內初出跑同程，閘前有飛，最後飛到馬到，但僅以頸位敗於頭馬得第二名，表現醒神。

今場（25日）再跑同程，轉用梁家俊上陣，相信威力有增無減。

昨日開飛5.3倍，5點落到5倍，現時進一步落到3.7倍W，1.5倍位置大熱，早飛勁，明顯有信心，今場排位有利，入三甲應冇難度。

「有得精彩」繼續用贏馬拍擋賀銘年騎，相信機會晤差。

昨日（24日）開飛16倍，5點企住17倍，現時16倍W，4.1倍位置。

早餐飛係唔算多，可能由於今場排位較外，但只要騎師出閘後楔到二叠跑，相信入一席應可做到。

「叻叻精彩」上場季內初跑同程後上得第二名，今場再跑同程，繼續可留意。

昨日開飛5.6倍，5點回上6.3倍，現時6.9倍W，1.9倍位置。

有墊底飛，預計閘前又有飛落，好似上場一樣，要預佢一票。

「包裝大獎」上場大熱只得第二名，有搏殺失手之嫌，賽後加強操練，賽前有試草閘，動態積極，今場換上潘頓，睇動態明顯想收復上場之失。

昨日開飛2.5倍大熱，5點落到2.2倍，現時2.7倍W，2倍位置。

早飛相當勁，睇飛係好有信心要今場贏馬交代，但始終太熱嘅話，就失去值博率。

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