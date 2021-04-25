今天（25日）大賽日不少佳駟均登場，如第三場三班1200米賽事，兩大馬房蔡、希廐皆派出旗下新星出擊。

之前三連捷未逢敵手的蔡廐「勝得威風」，加上希斯馬房於上仗一出即勝之「齊心同行」，賽前被不少人認為是兩駒單打獨鬥之局。

然而頭馬卻落在17倍冷門文廐「無敵勇士」身上。

作戰經驗較豐富的四歲馬「無敵勇士」今場把握先機，一早擺前走，入直路走甩之下，令頂頭大熱「勝得威風」1.7倍的後上鞭長莫及，首逢敗績。

「無敵勇士」騎師蔡明紹勝出漂亮一仗，締造個人從騎第400場頭馬，而文家良馬房亦錄得連贏三日佳績。

文家良賽後說：「『無敵勇士』上季搏得過多，以致季尾出現疲態，近期馬兒的狀態回勇，目前跑1200米比1000米更合適。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派172.5元及20元，二重彩派518元。

跑獲第三、四名馬匹為「悅跑得」與「南莊加好」。

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