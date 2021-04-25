第十場第二班1200米：「夢想成金」雖然近三仗表現一般，但今次（25日）重配贏馬拍檔何澤堯，兼返第二班出賽，絕對重現優勢。

昨日（24日）開飛9.2倍，5點落到8倍，現時8.6倍W，2.9倍位置。

有早餐飛支持，相信今場可以重入三甲甚至贏馬，現時賠率非常可觀，一定要兼顧。

「速遞奇兵」已三出三捷，評分由52分起步加到88分，今場雖然要挑戰二班，但睇呢隻馬近三仗贏馬走勢，應可勝任。

昨日開飛2.2倍大熱，5點企住2.4倍，現時2.4倍W，1.6倍位置大熱。

隔夜飛相當重，雖然馬匹實力強橫，但始終係初上第二班，以現時熱到只得兩倍嚟講，係唔太值博嘅，不過要求佢跑入前三名應該可以做得到。

「錶之未來」轉用潘頓壓陣，相信贏馬機會比上仗大，昨日開飛8倍，5點上9倍，現時8.7倍，3.2倍位置。

雖然表面睇隔夜飛稍為冷落，但其實有早飛到位，始終今場有大樹遮蔭，贏埋都晤奇。

「翡翠精選」上場久休復出已收熱身之效，今仗賽前試閘輕鬆跟跑，相信今場表現一定會比上場好。

昨日開飛26倍，5點落到20倍，現時25倍W，5.7倍位置。

有些少早飛支持，但以博冷角度嚟講，呢匹馬條件啱晒胃口。

提供：2夢想成金、7速遞奇兵、5錶之未來、6翡翠精選

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