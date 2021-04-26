公司騎師田泰安今季在谷草2200米大長途，八戰成績冠亞季各一，頭馬來自沈集成馬房之「樂益善」。

周三（28日）谷草四班2200米賽事，田泰安與沈集成將合作「文武傳奇」，這對騎練有望再度攜手在同程揚威。

六歲馬「文武傳奇」在港服役踏入第四季，前季五勝田、谷草長途賽，鞍上人均為田泰安，人馬特別合拍。

「文武傳奇」上季仍處當打戰齡，而利敬國（已離職）亦交到功課，為此駒兩度報捷。

「文武傳奇」服役已累積七場頭馬，獎金亦超過500萬，以一匹中班馬而言，是一張非常亮麗之成績表。

今季「文武傳奇」八戰取得三席季軍，而近四仗全敗，沈集成似季為今次回師第四班舖路。

此駒上仗賽後，隨即運往從化受訓接近一個月，期間單試、拍跳及草閘做齊，備戰程序一絲不拘。

沈集成如今重召田泰安為「文武傳奇」壓陣，一切已準備就緒。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199