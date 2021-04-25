已連續兩期頭馬交白卷的莫雷拉，今天（25日）於沙田大賽日，其胯下數匹座騎「勝得威風」、「勇闖」、「速遞奇兵」（蔡廐）及日本代表馬「野田重擊」均屬眾矢之的。

雷神雖然手執上述惡馬，然而本身黑氣仍未除，繼「勝得威風」、「野田重擊」先後搏失之後，第六場策騎「勇闖」亦遭逢同一命運。

「勇闖」臨場被捧至1.3倍獨贏、1.1倍位置賠率，熱得相當誇張，可惜這匹三歲馬交不回上仗贏馬的走勢，只跑得一席梗頸四，至此雷神熱門又輸一匹！

於第三場憑「無敵勇士」擊退「勝得威風」之後，文家良馬房又炮製出冷Win，以13倍「電子群星」再挫蔡約翰旗下馬壇新星。

文廐勝出「電子群星」之後，連續兩次賽事均告起孖。

第六場單Win及組合獨贏A2分別派137.5元及45元，二重彩派1,525元。

至於跑獲亞、季軍為「閃得快」及「將耀」。

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