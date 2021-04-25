新鮮出爐女皇盃得主「唯獨愛你」，造就其資深日本練馬師矢作芳人首次在港勝出頭馬。

矢作芳人足跡遍及全球，遠征成績非常優異，曾在杜拜及澳洲獲勝。

不過，矢作芳人今日（25日）只遠在日本觀戰，並不在港親自督師。

替「唯獨愛你」督戰任務，就落在他的馬房副練岡勇策身上。

這位副練馬師表示，能夠為覺士盾盟主「雍容白荷」平反2018年在港的敗仗，對馬房來說意義重大。

他說：「三年前我們陪同『雍容白荷』征港，可惜未能奏凱，翌年再次挑戰，又在女皇盃中落敗，因此『唯獨愛你』今仗獲勝令我格外欣喜。」

「非常感謝杜拜賽馬會及香港賽馬會，在困境下向我們提供大力支持。」

「不止人類，馬匹同樣受到新型冠狀病毒疫情的影響。」

「馬兒從杜拜飛抵香港後，我在香港看過牠，牠的身形看起來好極了。」

「我不太擔心牠的備戰情況，牠狀態甚佳。」

岡勇策表示，這匹出自父系「大震撼」的雌馬或將於12月再度訪港。

他續道：「我們將視乎馬兒返回日本後的情況而定，並會與練馬師及馬主商量，之後再決定牠未來的部署。」

「牠很有可能再度來港作賽，因為牠今年曾在這裏高奏凱歌。」

跑獲季軍的「謀勇兼備」，其騎師松山弘平於賽後說：「馬兒今仗如常交出好表現。我知道牠極受熱捧，所以我首先要向大家道歉。」

「牠今仗落敗沒有藉口。頭兩名馬匹的表現實在太出色。」

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