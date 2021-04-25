方嘉柏從來不是省油的燈，本身也是冠軍級人馬，上半季一路領先練馬師榜，直到近期方被蔡約翰超越而退居次位。

儘管本身自3月21日勝出打吡賽後以來，連輸九次賽事無斷纜，惟今午（25日）在田草日馬一發力，他即於早段梅開二度，先後贏取頭場「勝賢」及第四場「心中有馬」。

此兩駒同樣源自賀廐，今次分別由薛恩及何澤堯爆半冷取得本身季內第二捷，從而創造逾70倍方廐孖寶。

當中，「勝賢」打開轉廐勝門，第四場「心中有馬」則首度攻下1600米。

「心中有馬」前仗由何澤堯爆冷贏1400米開齋，再出加程首戰1600米落敗，今場再攻此程重拾凌厲後勁，就此重響勝鼓，獨贏有9.1倍。

第四場二至四名分別為「馬爾代夫」、「保羅承傳」及「博愛友威」。

經此一役，方嘉柏最新以56Win續排第二，僅少領頭羊蔡約翰一Win。

今天同時是方嘉柏長子Ryan生日，他把幸運帶給父親方嘉柏，亦為整個方家帶來歡樂。

方嘉柏賽後說：「『心中有馬』是一匹忠心準繩的馬，上次增程跑田草1600米，走外疊蝕位甚多，末段仍交出快時間，輸在際遇差，敗可原諒。」

「馬兒有進步，仍有上升空間，今場排2檔（起步）形勢有利，成功補中，至於廐侶『精彩非凡』今場走外檔沒有遮檔，輸在形勢不好。」

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