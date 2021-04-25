今日（25日）沙田馬場上演冠軍賽馬日，適逢天公造美，賽事得以上好地上進行。

頭場四班1400米賽事，由方嘉柏馬房、薛恩操刀的「勝賢」先拔頭籌，為馬房打響頭炮，單W及組合獨贏A2分別派84及30.5元。

這匹五歲英國自購馬，生涯兩捷均於此程錄得，今仗回師此程首配薛恩，直路在外檔加速，末段僅追越直路率先發力之「極速奔馳」，為馬房爭冠注下強心針。

現時方廐季內累積55Ｗ，仍以兩W落後領頭羊蔡約翰，後者今日精銳盡出，這場頭馬彌足珍貴。

「勝賢」是騎練季內合作的第三Ｗ，三場頭馬皆於三月後取得，相信這個人馬組合勢必加強合作。

頭場二至四名順序為「極速奔馳」、「贏盡天下」及「都市神話」。

方嘉柏自從憑「達心星」贏完打吡後，一直未有馬贏，直至今午頭場才憑「勝賢」贏馬打破悶局，賽後方嘉柏接受訪問時幽默地說：「我很耐沒有見接受賽後訪問了，好陌生呀！」

「『勝賢』來投時健康良好，很容易訓練，今場負133磅排10檔未算理想，遇慢步速走外叠蝕位仍然可取勝，贏得出色，我認為牠加分後升上第三班，仍具競爭力，希望可以盡快再次交出頭馬。」

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