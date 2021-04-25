本地騎師何澤堯今天（25日）有個難忘的賽日，他在沙田馬場首度策騎日本馬贏取大賽，於第八場夥拍「唯獨愛你」捧走全日戲肉女皇盃（一級賽2000米）後，不斷向馬迷及傳媒做出心心的手勢。

何澤堯說：「今天是美妙的一天，令我難以置信，一日內可以捧走冠軍一哩賽和女皇盃這兩場G1大賽，心情激動和開心得難以形容，這天肯定是我從騎生涯中難忘的一天。」

「『唯獨愛你』賽前狀態很弗，早段我採取文靜的策騎方式，末段我稍加鞭策，牠則交出強勁的走勢。」

「這匹雌馬是一匹實力強橫的良駒，我感謝日本練馬師及馬主給予我機會，可以策騎該駒上陣。」

「在我心目中，贏香港打吡大賽及女皇盃均是我的夢想，我很高興能夠達成目標，現在我放眼於今年底的12月國際賽，希望我可以繼續在大賽揚威。」

「『唯獨有你』是一匹很容易策騎的馬，我希望暑假可以前往日本客串，再次為這匹馬女主轡。」

「我目前仍有很多東西需要學習，我希望在不同地方策騎，累積更多策騎經驗，從而提升自己的騎功。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199