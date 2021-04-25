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新任公司騎師勤力工作 班德禮獲韋達點讚 有機會借住周俊樂停賽上位

9小時前
韋達（左）剛戰（21日）與班德禮合作贏全才

英國籍新任公司騎師班德禮於剛周三（21日）谷草夜馬，憑「全才」開齋，在港上陣第二日便有馬贏

賽後佢仲獲倉主韋達高度評價，稱讚班德禮第一日落晨操即幫手操馬，工作態度認真，自己樂意支持後輩。

有呢位重量級人物「欽點」，班德禮只要繼續進步，唔愁冇支持。

班德禮同曾經來過香港策騎的意大利騎師沈拿一樣，做過卡塔爾冠軍騎師。

沈拿在港出賽期間亦獲練者重用，韋達對呢個國家嘅頂級騎師似乎情有獨鍾。

過往喺季尾嚟香港上陣嘅騎師，都未必能夠獲太多支持，例子有夏禮賢、寶遜等。

但對班德禮嚟講，今次嘅時機反而唔錯，更有機會時勢造英雄，順利喺香港立足！

韋達旗下見習生周俊樂，由上期（21日）賽事開始停賽三日，5月仲有因另一項不小心策騎而停賽三日。

班德禮最低可以造118磅，體重較夏、寶二人低，非常適合香港競賽環境。

而喺愛徒唔能夠上陣嘅日子，韋達就轉為支持班德禮，騎者咁快交到功課，的確係一個好開始。

撰文：林湛穎

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班德禮韋達新任公司騎師周俊樂停賽
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