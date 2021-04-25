沙田馬場周日（25日）頭場四班1400米，以開竅後上仗贏得更易的「都市神話」最穩。

此駒上次初配馬雅能彈開其後再出仍入位的「虹鴻」及「二雋」，證明人馬合作愉快，縱加分加磅再來，仍具坐位望贏條件。

另一匹則打水片吼「勁叻仔」，雖然三戰皆負，但初出一役已造出全場最快末段，之後兩戰同程俱排外檔。

上仗起步已有意外，早段居較後位置敗不足據，今戰排位內移，如起步順利可突如其來。

尾場二班擴闊評分區域1200米形勢較明朗，除未敗之師「速遞奇兵」外，還可支持上仗在同程入位的「錶之未來」。

上仗早段嫌跟得太前影響後勁，今場排外檔配潘頓，可能留得較後威力更強，未許輕視。

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