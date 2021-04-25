還有二年多便踏入下元九運，最近有不少客人詢問筆者：「碧霞師傅如何能購買好的風水屋？」

首先下元九運及上元一運並沒有「旺山旺向四十八局」，即沒有旺財旺丁的坐向，但我們仍然可用合十之法、城門訣、七星打劫法、父母三般卦、連珠三般卦等法則。

合十之法可分為三種：全局合十、坐山坐向對宮合十及形局合十。全局合十，即使不是旺山旺向，亦有旺山旺向之功效。這是全局合十之法對上元一運及下元九運所作的補救。

經過推算下元九運可取之合十局為：乾山巽向、巽山乾向、亥山巳向、巳山亥向。

乾山巽向：為坐正西北向正東南。

巽山乾向：為坐正東南向正西北。

亥山巳向：為坐西北偏北向東南偏南。

巳山亥向：為坐東南偏南向西北偏北。

以上乾、巽、巳、亥山向，符合八運旺山旺向之局、符合九運及一運合十之局，以及符合二運旺山旺向之局，若巒頭能加以配合，即可從2004年一直行運至2083年。

今期（25日）財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、紅磡及尖沙嘴；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

尾場田草二班1200米「速遞奇兵」是匹三歲自購新馬精英，當日初次出賽即勝，現時累積跑三場贏三場。

上仗田草三班1200米負133頂磅一放到底，輕鬆贏亞軍半個馬位。

今次升上第二班作賽，繼續由雷神操刀，負磅甚輕，本身前途無可限量，勢將再下一城。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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