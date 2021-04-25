第三場第三班1200米：「勝得威風」今季三戰同程贏哂，表現一場贏得比一場輕鬆。

今場（25日）依然可以三班跑同程，雖然要負頂磅上陣，勝算依然高唱入雲。

昨日（24日）開飛1.5倍，5點企住1.4倍，現時1.8倍W，1.5倍位置大熱，早飛勁硬淨，睇飛信心爆棚，應可四連勝。

「齊心同行」一出即勝後被加10分，今場升上三班再跑同程，由於負輕磅關係，今場換田泰安上陣，相信對爭勝機會有增無減。

昨日開飛4.6倍，5點回上6倍，現時3.4倍W，1.5倍位置。早飛依然有，睇飛係有信心今場不畏強敵嘅款。

「悦跑得」轉跑田草1200米，季初首仗曾跑同程入位，所以相信今場應可應付。

昨日開飛40倍，5點大幅落到20倍，現時16倍W，2.3倍位置。

雖然現時係15倍冷門，但早飛係有嘅，今場有兩匹牌面馬在陣，所以一定有分頭，現時馬匹狀態依然硬淨，要求佢跑入一席應唔難。

「無敵勇士」評分已由季初76分減到上場63分，上場重跑同程臨場有飛，結果最後跑入一席第三，表現有啲驚喜。

昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時10倍W，2.4倍位置。早餐位置飛都算幾多，睇飛今場都有信心入前四。

提供：1勝得威風、10齊心同行、2悦跑得、9無敵勇士

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