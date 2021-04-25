沙田馬場今日（25日）上演三場一級大賽，其中第七場更是重中之重，因為準馬王「金鎗六十」（呂健威馬房）於此賽擺下擂台，埋門熱到1.2倍眨眨吓，看似可輕取季內第四項一級賽兼完成跨季14連勝。

雖然結果「金鎗六十」順利贏馬，但過程卻不如想像中輕鬆，這匹明星馬在轉彎時已抽出外叠，看似可大勝一場。

豈料在「金鎗六十」出頭不久後，其廐侶「幸福笑容」末段如飛殺上，終點前幾乎將廐侶一舉擒下，構成派38.5元的馬房連贏。

「金鎗六十」單W派12元，由於此賽僅出馬六匹，故不設組合獨贏彩池。

贏罷今仗後，「金鎗六十」季內七戰全勝，跨季亦已連贏14場，生涯累積17場頭馬，僅差一場頭馬便能追平「永勝」、「精英大師」及「美麗傳承」（俱已退役）三匹傳奇馬王共同保持的最多頭馬紀錄。

呂健威賽後說：「直路上看似『幸福笑容』會追越『金鎗六十』，這亦是後駒的一大問題，因為牠在出頭後會以為任務完成，然後放慢腳步，幸好最後能夠重新加速。」

至於「金鎗六十」目前已囊括三冠大賽首兩關賽事的冠軍，對於會否衝擊在五月底舉行的尾關賽事遮打盃，何澤堯表示：「我希望馬兒提早休息，留待來季再爭取佳績，因為近兩仗確實消耗了牠不少體力。」

至於馬主陳家樑則表示，自己稍後會再相約練馬師及騎練商討日後部署。

第七場二至四名分別是「幸福笑容」、「川河尊駒」及「健康愉快」。

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